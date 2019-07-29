Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором компании Юрием Витренко и считает существование этого конфликта одним из главных поражений компании.

Об этом он сказал в интервью проекту KRYM, передает Экономическая правда.

«Возможно, его можно было избежать, возможно, нет. Я не знаю», - сказал Коболев.

По его словам, конфликт начался еще в прошлом году.

«Я бы не назвал его личным самого начала. Он очень практичен, у него есть очень практичные элементы. Он начался еще в прошлом году и сейчас как раз активно развивается, но я бы не назвал его личным», - добавил предправления «Нафтогаза».

При этом он отказался говорить, в чем именно заключается суть конфликта.

«Я считаю, что сейчас, учитывая определенные дискуссии, определенные новости о политических перспективах, например, того же господина Юрия, выносить сор из избы было бы некорректно и неправильно, поэтому я пока придержу свои комментарии по этому поводу. Когда эти процессы завершатся, я буду готов комментировать. Я не хочу, чтобы это воспринималось, как моя попытка играть в политику», - подчеркнул Коболев.

Напомним, 23 июля управление маркетинговых исследований НАК «Нафтогаз Украины» подготовило документ под названием «Оценка прогресса организационной трансформации «Нафтогаза», в котором отражена текущая ситуация с корпоративной реорганизацией госкомпании.

Управление маркетинговых исследований НАК указывает, что провело ряд интервью с бордом компании, по итогам которых были установлены разночтения по нескольким принципиальным пунктам.

Первый – несоблюдение внутренних управленческих стандартов.

«Многие наши интервьюеры сообщили, что обеспокоены тем, что поведение СЕО (Андрей Коболев - ЭП) отличается от первоначально договоренных принципов: вмешательство СЕО представляет собой обычное явление", - говорится в документе.

Второй – отсутствие ощутимых результатов в направлении организационной трансформации «Нафтогаза».

«Наши недавние интервью с топ-менеджментом не показали никакой расстановки и понимания целей первичной трансформации НАК «Нафтогаз Украины». В частности, Юрий Витренко рассказал нам, что первой и главной целью было быстрое преобразование «Нафтогаза» в эффективную компанию с системой сдержек и противовесов, минимизирующей зависимость развития компании от конкретных личностей», - говорится в документе.

В свою очередь Коболев сообщил, что это не было первоочередной задачей трансформации, и что он не знал о такой идее. В его понимании, ключевой целью было быстрое достижение финансовой устойчивости НАК, уточняется в документе.

«Учитывая, что Витренко изначально занимался развитием корпоративной трансформации «Нафтогаза», а Коболев отвечал за реализацию трансформации, мы считаем такую ​​разницу мнений разрушительным скрытым конфликтом», - отметили в НАК.