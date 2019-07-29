Верующие Буковины обратились к президенту Зеленскому.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, прихожане Свято-Успенского храма УПЦ в селе Васлововцы Черновицкой области записали очередное обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвали главу государства наконец услышать их и защитить конституционные права верующих.

«Господин Президент, Владимир Зеленский, мы к вам обращались месяц назад. К сожалению, вы не обратили на нас внимание, не нашли время. Мы такие же украинцы, как и вы, мы хотим, чтобы и в нашем селе, в Васлововцах придерживались законы Украины. Посмотрите видеообращение, услышьте нас!!!», – призвали Зеленского верующие.

Верующие напомнили Зеленскому, что уже 180 дней круглосуточно вынуждены защищать свой храм от незаконного захвата.

«Черные рейдеры», которые своими распоряжениями принудительно перевели нас в другую веру ПЦУ, Павлюк Михаил, Гергелюк Николай до сих пор на своих должностях, и государственная власть, как и была слепой к этому беззаконию, так и поныне такой остается. Сколько еще нужно времени, чтобы вы нас услышали? Сколько еще нужно молитв и слез, чтобы мир и покой пришел на нашу многострадальную землю? Посмотрите видеообращение, услышьте нас!», – призвали Зеленского верующие УПЦ.

Как сообщалось, свое первое обращение к Зеленскому верующие УПЦ села записали еще в мае. Они обратились к президенту в тот день, когда активисты ПЦУ напали на Свято-Успенский храм. В защиту прав прихожан УПЦ из Васлововцев выступила общественность, но со стороны главы государства никакой реакции так и не последовало.