В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины блокировали сбыт фальшивых денег с временно оккупированной части Донбасса.
По данным пресс-центра ведомства, жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты.
Правоохранители задержали дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 тыс. фальшивых евро.
Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств противоправной схемы, источников происхождения подделок и установления возможной причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности пророссийских боевиков.
Операция по разоблачению фальсификатора проводилась совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством прокуратуры Киева.
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