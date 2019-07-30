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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины блокировали сбыт фальшивых денег с временно оккупированной части Донбасса.

По данным пресс-центра ведомства, жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты.

Правоохранители задержали дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 тыс. фальшивых евро.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств противоправной схемы, источников происхождения подделок и установления возможной причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности пророссийских боевиков.

Операция по разоблачению фальсификатора проводилась совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством прокуратуры Киева.
ForUm

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