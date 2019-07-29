В Киеве начали устанавливать кнопки экстренной связи с полицией, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Сообщить о чрезвычайной ситуации становится еще легче. В Киеве уже начали установку кнопок экстренного вызова. Просто жмешь на кнопку и получаешь связь с оператором полиции», - говорится в сообщении.

«Кстати, оператор видит вас и слышит 24/7, даже если вы не нажали на кнопку помощи, ведь она имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи. Safe city во всех его проявах», - добавили в МВД.

Сейчас устройство установлено на: