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В Киеве начали устанавливать кнопки экстренной связи с полицией, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Сообщить о чрезвычайной ситуации становится еще легче. В Киеве уже начали установку кнопок экстренного вызова. Просто жмешь на кнопку и получаешь связь с оператором полиции», - говорится в сообщении.

«Кстати, оператор видит вас и слышит 24/7, даже если вы не нажали на кнопку помощи, ведь она имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи. Safe city во всех его проявах», - добавили в МВД.

Сейчас устройство установлено на:

  • Smart street, Салютная, 2;
  • Алее художников;
  • Пейзажной аллеи;
  • Парк «Владимирская горка».
ForUm

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