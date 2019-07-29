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Почти пятая часть трудоспособного населения Украины в возрасте 15-70 лет находится за рубежом. Об этом говорится в выпуске №7 за июль 2019 года Макроэкономического обзора Министерства финансов Украины, передает 112 Украина.

«Весомым фактором усиления дисбалансов на рынке труда является отток рабочей силы за границу. Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% экономически активного населения страны в возрасте 15-70 лет», - отмечается в обзоре.

Объем поступлений по статье «Оплата труда» из-за рубежа в январе-мае текущего года увеличился на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщают справочно, ссылаясь на данные Национального банка Украины.

Напомним, ранее в Нацбанке Украины спрогнозировали дальнейшее увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов. Если в 2018 году украинцы перевели из-за рубежа 11,6 млрд долларов США, то в 2019 году эта сумма может вырасти до 12,2 млрд долларов.
ForUm

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