также в разделеСтолица
Кличко жестко раскритиковали на канале Киевсовета 104
Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за крестного хода 25
В Киеве разоблачили крупную онлайн-порностудию 72
В Киеве задержали фальшивомонетчиков с почти 1 миллионом поддельных евро 31
Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании 104
В Киеве задержали группу воров кабеля правительственной связи 61
Кличко заявил, что Богдан требовал от него согласовывать действия 26
В крестном ходе в Киеве ожидается участие более 20 тысяч верующих 22
Кличко подал в суд на «1+1» 282
В Киеве 6 человек напали на полицейского 33
Кличко о намерении президента его уволить: Сдаваться не буду 50
Возле станции столичного метро обнаружил труп мужчины 77
НАБУ расследует вероятное хищение средство во время строительства «моста Кличко» 19
Рябошапка: Кабмин должен внести представление на увольнение Кличко 61
Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с поста главы КГГА 67
Кличко о деле ГБР: Раздутая манипуляция 43
В Киеве ежедневно регистрируется около 160 преступлений 53
Начальник райуправления полиции собирал «поборы» с игорных заведений 34

До конца месяца в Киеве сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщается  Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

«28-31 июля в столице ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.

Также, по данным Укргидрометцентра, 28 и 29 июля высокий уровень пожарной опасности держаться в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях, а также в Крыму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
10
Теги