До конца месяца в Киеве сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщается Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

«28-31 июля в столице ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.

Также, по данным Укргидрометцентра, 28 и 29 июля высокий уровень пожарной опасности держаться в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях, а также в Крыму.