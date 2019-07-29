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28 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня.

В то же время, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник совершил обстрел КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного пулемета, говорится в сводке ООС.

Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Потерь с украинской стороны нет.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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