28 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня.
В то же время, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник совершил обстрел КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного пулемета, говорится в сводке ООС.
Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Потерь с украинской стороны нет.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время