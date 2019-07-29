В Одессе перед матчем «Шахтера» и «Динамо» полиция задержала 12 фанатов одной из команд, которые намеревались устроить драку, сообщает пресс-служба облполиции.

По предварительной информации, указанные лица пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин обидно высказывался в адрес сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион.

Сейчас участники происшествия доставлены в отдел полиции. После установления их личностей и обстоятельств события будет решаться вопрос о правовой квалификации их действий.