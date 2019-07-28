Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным визитом делегации во главе с российским премьером Дмитрием Медведевым в оккупированные Россией АР Крым и Севастополь.

Как отмечается в комментарии на сайте украинского МИД, несогласованный с украинской стороной визит начался в воскресенье, 28 июля.

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Цинична цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России.

Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь", — говорится в комментарии МИД.

В ведомстве добавили, что попытки российской стороны интерпретировать подобные «визиты» в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.