также в разделеПолитика
Зеленский призывает предстоятелей церквей к диалогу 30
Будущие нардепы от Слуги народа приехали в Трускавец на обучение 25
Зеленский требует от Авакова немедленно уволить главу полиции Днепропетровской области 96
Богдан и Зеленский сходили на пляж в Одессе 122
Кабмин ликвидировал офис по евроинтеграции 62
Басараб: Победа на выборах - только первый этап, Медведчук работает над более масштабными задачами 55
Волкер: Дата визита Зеленского в США пока неизвестна 13
Медведчук: Я продолжу заниматься вопросом освобождения удерживаемых лиц 51
В Госдуме РФ хотят наладить контакты со «Слугой народа» 38
СМИ: Агенты Кремля Сергей Коровченко и Оксана Соколовская сфальсифицировали выборы на 210 округе на Черниговщине 72
Зеленский пожаловался Волкеру на провокации боевиков 44
Посол ЕС: Проблема антикоррупционной прокуратуры – лично Холодницкий 79
«Схемы»: Аваков и Гройсман тайно ездили к Пинчуку 50
Польские СМИ: Визиты Медведчука в Москву - первые шаги к возобновлению украинско-российских отношений 53
Порошенко допустил утечку материалов из ГБР в Россию 47
Зеленский и Трамп поговорили по телефону 53
Зеленский провел встречу с будущими нардепами от «Слуги народа» 25
Медведчук обвинил «Оппозиционный блок» в фальсификациях на выборах в Раду 98

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным визитом делегации во главе с российским премьером Дмитрием Медведевым в оккупированные Россией АР Крым и Севастополь.

Как отмечается в комментарии на сайте украинского МИД, несогласованный с украинской стороной визит начался в воскресенье, 28 июля.

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Цинична цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России.

Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь", — говорится в комментарии МИД.

В ведомстве добавили, что попытки российской стороны интерпретировать подобные «визиты» в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2631 грн.
8
Теги