Молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви освещали почти полтысячи журналистов из Украины и 16 стран.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, на торжества Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Киевской Руси 27 и 28 июля аккредитовались 462 представителя средств массовой информации, которые представляли 92 СМИ.

«На торжества Украинской Православной Церкви аккредитуется всегда много журналистов, важные для Церкви события и праздничные богослужения освещают десятки СМИ. Крестный ход - масштабное событие. В этом году 462 представителя СМИ освещали Всеукраинский крестный ход. Особый интерес к торжествам УПЦ проявили в этом году представители иностранных средств массовой информации. 16 иностранных СМИ освещали события 27-28 июля", - сообщили в Центре информации УПЦ.

Также торжества в честь Дня Крещения Руси освещали 17 украинских телеканалов, 6 информагентств, 14 электронных СМИ, 10 печатных СМИ, одно радио, 7 общественных организаций и 19 церковных СМИ.

На Всеукраинский крестный ход УПЦ и День Крещения Руси приехали 28 журналистов из 16 иностранных СМИ, среди которых Reuters, Аssosiated Press, Еuropean Pressphoto Agency, France Presse, Международная редакция "Радио свобода" и другие.

Как сообщалось, в Киеве вчера состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняли участие около 300 тысяч верующих.