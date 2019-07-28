также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре десятки тысяч верующих празднуют День Крещения Руси 11
В УПЦ прославили трех ректоров Киевской духовной академии 9
Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы 14
Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской лавре 7
В Киево-Печерской лавре десятки тысяч верующих со всей Украины молились накануне Дня Крещения Руси 86
Предстоятель и верующие УПЦ почтили память погибших на Майдане 20
Митрополит Антоний: 300 тысяч крестоходцев засвидетельствовали сегодня преданность выбору князя Владимира 88
Митрополит Онуфрий: Мы должны быть достойными потомками князя Владимира 15
Около 300 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе УПЦ ко Дню Крещения Руси 45
В Киеве сотни тысяч верующих УПЦ идут крестным ходом по центральным улицам города 125
Верующие УПЦ со всех уголков Украины собрались на молебен на Владимирской горке 84
Митрополит Онуфрий: Политики и народ должны вернуться к выбору князя Владимира 54
Сотни тысяч верующих съезжаются в Киев для участия в торжествах УПЦ в честь Дня Крещения Руси 35
В Киево-Печерскую лавру прибыли уникальные святыни, которые примут участие в торжествах в честь Дня Крещения Руси 57
В УПЦ рассказали об особом смысле участия святынь во Всеукраинском крестном ходе 43
В столицу на торжества УПЦ прибывают мощи апостола Закарпатья – преподобного Алексия Карпаторусского 24
В Киев прибывают мощи Луки Крымского – православного святого, который получил Сталинскую премию 30
Ко дню Крещения Руси по Киеву пронесут мощи первого архиерея-новомученика, расстрелянного большевиками 33

Молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви освещали почти полтысячи журналистов из Украины и 16 стран.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦна торжества Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Киевской Руси 27 и 28 июля аккредитовались 462 представителя средств массовой информации, которые представляли 92 СМИ.

«На торжества Украинской Православной Церкви аккредитуется всегда много журналистов, важные для Церкви события и праздничные богослужения освещают десятки СМИ. Крестный ход - масштабное событие. В этом году 462 представителя СМИ освещали Всеукраинский крестный ход. Особый интерес к торжествам УПЦ проявили в этом году представители иностранных средств массовой информации. 16 иностранных СМИ освещали события 27-28 июля", - сообщили в Центре информации УПЦ.

Также торжества в честь Дня Крещения Руси освещали 17 украинских телеканалов, 6 информагентств, 14 электронных СМИ, 10 печатных СМИ, одно радио, 7 общественных организаций и 19 церковных СМИ.
На Всеукраинский крестный ход УПЦ и День Крещения Руси приехали 28 журналистов из 16 иностранных СМИ, среди которых Reuters, Аssosiated Press, Еuropean Pressphoto Agency, France Presse, Международная редакция "Радио свобода" и другие.

Как сообщалось, в Киеве вчера состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняли участие около 300 тысяч верующих.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2631 грн.
12
Теги