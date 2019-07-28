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Перед Верховной Радой Украины верующие установили стенды с фотографиями общин Украинской Православной Церкви, у которых отобрали храмы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Вести», стенды установили 27 июля прихожане захваченных и незаконно переведенных в новую Церковь храмов, прибывшие из разных областей Украины на Всеукраинский крестный ход ко Дню Крещения Руси.

На фотографиях изображены общины из Волынской, Тернопольской и других областей, которые лишились своих храмов и сегодня вынуждены молиться в обычных домах, приспособленных помещениях или под открытым небом.
«Им сказали, что их больше нет, а они есть», - гласит надпись на центральном стенде под Верховной Радой.  

Как сообщалось, вчера в Киеве состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняло участие около 300 тысяч верующих.
ForUm

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