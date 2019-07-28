Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в форте Брегансон накануне саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает France 24.

Как сообщается, встреча глав государств состоится 19 августа в летней резиденции Макрона на французском побережье Средиземного моря.

«Форт позволяет работать в изоляции... и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель», - отметил Макрон.

По данным российских СМИ, встречу Макрона с Путиным также подтверждают и в Кремле.

«Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается», - заявили в пресс-службе российского президента.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор относительно решения конфликта на Донбассе. В ходе телефонного разговора, лидеры государств договорились возобновить нормандский формат переговоров.