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Священники храма Космы и Дамиана в Москве пустили к себе участников акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которых преследовали силовики.

Монолог одного из священников опубликовала Meduza.

Протестующие пытались бежать, кто-то спрятался в расположенном неподалеку храме Космы и Дамиана в Шубине. Местные священнослужители пустили людей в храм и молились вместе с протестующими за мир.

Иеромонах Иоанн, который приютил демонстрантов в храме, рассказал, что принимать всех желающих — это его долг.

«Кто-то пришел к нам, потому что ему просто было страшно. Кто-то боялся, что его задержат… Люди проходили и через ворота, а кто-то, наверное, и перепрыгнул через церковный забор. Но для нас все это не так важно. Человек приходит в храм и всегда имеет право на то, чтобы его приняли с любовью. Независимо от политических взглядов», — рассказал иеромонах Иоанн.

Как объясняет Meduza, иеромонах Иоанн — клирик храма Космы и Дамиана в Шубине. Итальянский и российский историк, исследователь Восточного христианства, автор книг об армянской истории, а также духовных работ на русском языке и переводов русской духовной литературы.

Напомним, в протестных акциях в Москве, которые прошли в субботу, 27 июля, были задержаны 1316 человек.
ForUm

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