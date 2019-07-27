В Крестном ходе Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих.

Фото: УПЦ

Об этом сообщил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге по окончании крестного хода в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

Он также рассказал о том, что на торжества в честь 1031-летия Крещения Руси в Киев прибыли духовенство и верующие со всех епархий УПЦ, представители Поместных Православных Церквей, а также прихожане захваченных сторонниками ПЦУ храмов.

Как сообщалось, сегодня в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. После молебна состоялся Всеукраинский крестный ход, который прошел от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского - в Киево-Печерскую лавру.