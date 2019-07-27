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В центре Киева сотни тысяч верующих Украинской Православной Церкви идут крестным ходом в день  Крещения Руси. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, крестный ход начался от Владимирской горки, где только что завершился праздничный молебен в честь 1031-летия Крещения Руси, ход пройдет к Киево-Печерской лавре через Европейскую площадь по улице Грушевского.

Молитвенное шествие возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Онуфрий. 
С Блаженнейшим Владыкой следует епископат, духовенство УПЦ с хоругвями и иконами и гости из Поместных Церквей, а также представители государственной власти и послы православных стран.

В крестном ходе по городу проносят многочисленные святыни, часть из которых специально доставлена в Киев накануне.
По предварительным оценкам, в праздничном шествии принимают участие сотни тысяч верующих. Здесь присутствуют православные из разных регионов и епархий УПЦ. Среди верующих – люди разных поколений, много молодежи и детей. Участники крестного хода несут иконы и поют молитвенные песнопения.

Как сообщалось, сегодня в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. 28 июля православные отмечают 1031 годовщину Крещения Киевской Руси князем Владимиром Великим, который принес христианство на украинские земли.
ForUm

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