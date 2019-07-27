Храня верность князю Владимиру, послушание голосу Церкви, а значит – Самому Христу, мы можем быть счастливыми и самодостаточными.

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Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью о торжествах по случаю празднования Дня Крещения Руси, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской митрополии.

«Верная Богу и Святой Церкви наша паства, видя нападения на Православие, духовно объединилась и продолжает идти за Христом, как Его первые ученики, – сказал Архипастырь. – Люди видят, что для преодоления всевозможных кризисов и трудностей, надо смело идти вперед к истокам своей веры и настоящей истории, к самому мудрому и доброму руководителю страны – святому равноапостольному князю Владимиру».

По его словам, «крестные шествия Украинской Православной Церкви, не только в Киеве, но во всех наших епархиях, городах и весях страны, стали свидетельством единства православного народа, свидетельством того, что никакие политические разделения и катаклизмы, в том числе и притеснения и вмешательства в церковную жизнь, не в состоянии разделить Церковь Христову, подчинить ее политическим настроениям».

«Хотя у тех, кто не с нами, своя "арифметика" при подсчете участников наших крестных ходов… И не только по отношению к крестным ходам, но и к Церкви в целом. Но Бог видит всех и вся. У Него даже те, кто по старости, немощи и по иных причинах не могут принять участие в нашем молитвенном шествии и стоянии за чистоту святой веры, но сердцем в молитве соединяются с нами (а расстояние для духовного единения и искренней молитвы не помеха!), не останутся без награды...» – сказал Предстоятель УПЦ.

Он отметил, что наши времена в каком-то смысле напоминают времена князя Владимира, когда народ был помутнен языческими предрассудками.

«Князь Владимир своим крещением, призывом к крещению киевлян преобразил языческую Русь. Он убрал ложь язычества и его идолов, сохранив при этом все то лучшее, что было у наших предков в то время. Князь, при помощи перемены веры, духовно и материально поднял народ и свою страну на новую степень развития, укрепил перед грядущими историческими испытаниями и искушениями», – пояснил он.

Архипастырь подчеркнул, что «если правители творят добро, умножают красоту, пресекают зло и преступность, честно и добросовестно исполняют свои обязанности, то их имена заносятся не только в летописи, их память живет вечно в Церкви и в народе».

«Политики и весь народ должны помнить о выборе князя Владимира, о той вере, в которой он крестился и о той Святой Церкви, в которой завещал пребывать всем нам. Он выбрал для нас и за нас, чтобы мы уже не "ломали голову", чтобы не принимали лукавых послов из других стран и от других конфессий, а чтобы шли своим путем, тем, который указал святой Владимир. Этот наш путь красивый и добрый. Он ведет прямо к Богу, к святости. Храня верность князю Владимиру – нашему крестному отцу, послушание голосу Церкви, а значит – Самому Христу, мы можем быть счастливыми и самодостаточными», – сказал Предстоятель УПЦ.