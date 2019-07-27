Умер директор Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины и бронзовый медалист чемпионата Европы-1994 по толканию ядра Роман Вирастюк. Об этом написал на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

«Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортсмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждый из нас - это невосполнимая потеря и большая боль. Сочувствуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать», - сообщил он.

Об смерти Романа также сообщил его брат Василий Вирастюк.

Роман Вирастюк умер 27 июля, в 5 утра. 11 июля он перенес сложную операцию.

Прощание с Романом Вирастюком состоится 28 июля возле Министерства молодежи и спорта, а погребение - 29 июля в Киеве.

В 51-летнего Романа Вирастюка были проблемы с сердцем. В апреле 2016 ему сделали сложную операцию, которая длилась 13 часов. Несколько дней назад ему делали повторную операцию на сердце.