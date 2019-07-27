Сотни тысяч верующих со всех регионов Украины съезжаются в Киев для участия в торжествах Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, с самого утра православные украинцы, прибывшие со всех епархий, собираются на Владимирской горке, где в 13.30 начнется праздничный молебен, который возглавит Митрополит Онуфрий.

После молебна духовенство и верующие пройдут крестным ходом к Киево-Печерской лавре. Крестный ход возглавят 5 чудотворных икон и мощи 19 святых, которые специально прибыли в столицу на торжества.

Ранее в УПЦ сообщили, что в этом году для участия во Всеукраинском крестном ходе ожидают не менее 250 тысяч верующих.