Президент Украины Владимир Зеленский предложил одесситам 5 кандидатур на должность руководителя Одесской областной госадминистрации. Об этом глава написал на своей странице в Facebook.

«Добрый день, Одесская область! Как и обещал, обращаюсь к вам за советом относительно кандидатуры председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?» - написал он.

Также Зеленский обнародовал список кандидатов:

Андрей Андрейчиков, 41 год. Имеет высшее образование по специальности «Правоведение». В прошлом – руководитель ряда предприятий. С 2016 года – руководитель общественного союза «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов»;

Татьяна Петракевич, 37 лет. Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, учредитель и директор одесской «Открытой европейской школы»;

Ольга Квасницкая, 44 года. Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четырех детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и является председателем благотворительного фонда «Французский бульвар»;

Максим Куцый, 36 лет. Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас – владелец и директор инвестиционной компании;

Максим Болдин, 44 года. Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял ее юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.