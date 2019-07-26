На торжества Украинской Православной Церкви в столицу пребывают мощи святителя Луки Крымского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, всего на торжества в честь Дня Крещения Руси 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Святитель Лука – уникальный православный святой, получивший Сталинскую премию.

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 в Керчи.

Валентин решил посвятить себя медицине и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Работая в больницах и видя последствия, которые бывают при общей анестезии, он пришел к заключению, что в большинстве случаев ее необходимо заменить на местный наркоз.

В 1916 году в Москве Валентин Феликсович успешно защитил докторскую диссертацию на тему местной анестезии и начал работать над большой монографией по гнойной хирургии.

В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь: через два года он принял священнический сан, а еще через два — монашеский постриг, с именем Лука.

За свою жизнь врач и священнослужитель был трижды арестован, и всего в ссылках провел 11 лет жизни. В вину будущему святителю советская власть вменяла «невыполнение распоряжений властей» и создание «контрреволюционной церковно-монашеской организации».

Огромный вклад будущий святой внес в развитие науки. Его труды по хирургии и анестезии изменили медицину и спасли множество жизней в годы мировых войн. За книгу “Очерки гнойной хирургии” епископ Лука был награжден в 1944 году Сталинской премией.

В мае 1946 года владыка Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. В течение всего времени своего служения на Крымской кафедре он принимал больных у себя дома, консультировал в военном госпитале, читал лекции в медицинском институте, служил и произносил проповеди в храмах, много сил отдавал восстановлению церквей. До последних дней жизни святитель продолжал служение, несмотря на серьезное заболевание глаз.

Многие верили в его силу и веру настолько, что даже во время службы пытались прикоснуться хотя бы к рясе священнослужителя, надеясь, что это обязательно поможет вылечиться от страшных недугов.

Умер владыка Лука в 1961 году. Похоронили его в Симферополе возле храма всех Святых.

В ноябре 1995 года Указом Священного Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых.

В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение нетленных мощей святителя и вскоре они были перенесены в Свято-Троицкий кафедральный собор в Симферополе, где находятся до сих пор.

На общецерковном уровне архиепископ Лука был прославлен в сонме новомучеников и исповедников в 2000 году.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.