В рамках празднования Дня Крещения Руси по Киеву пронесут мощи первого архиерея-новомученика - митрополита Владимира (Богоявленского).

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, всего на торжества в честь Дня Крещения Руси 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский) родился 1 января 1848 года в семье благочестивого священника села Малые Моршки Моршанского уезда Тамбовской губернии. Начальное и среднее образование получил в Тамбове.

После Тамбовской семинарии Василий Богоявленский отправляется в Киев, где в 1874 году заканчивает Духовную академию. 31 января 1882 года будущий святой был рукоположен во священники и определен к соборной Покровской церкви города Козлова Тамбовской области. Вскоре он становится настоятелем приходской церкви, а в 1883 году назначается благочинным церквей города.

В Козлове священника постигло горе — он потерял жену и ребенка. 8 февраля 1886 праведник принял иночество с именем Владимир. А на следующий день иеромонах Владимир был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Троицкого монастыря в Козлове.

В 1891 году преосвященный Владимир был назначен епископом Самарским, где учредил религиозно-просветительское братство, открыл в городской думе бесплатные вечерние чтения религиозного содержания.

В 1892 преосвященный Владимир был назначен экзархом Грузии с возведением в сан архиепископа Карталинского и Кахетинского. При нем было открыто более трехсот церковно-приходских школ и устроена духовная семинария в Кутаиси, построено и возобновлено более ста храмов, в том числе много старинных, к этому времени заброшенных.

В 1912 году будущий священномученик был назначен митрополитом Петербургским, ему было присвоено звание и переданы права первенствующего члена Святейшего Синода. Этот период жизни владыки можно считать в его архиерейском служении довольно сложным - в его адрес постоянно доносились обвинения.

В ноябре 1915 года владыка был переведен в Киев. Это назначение считалось «почетной ссылкой». Действительно, последний – Киевский период служения митрополита Владимира был самым тяжелым, предваряя его мученическую кончину.

Митрополиту Владимиру пришлось бороться с влиянием революционного настроения народных масс на церковную жизнь. После февраля 1917 года, когда к власти пришли большевики, начались гонения священнослужителей и Православной Церкви.

Вечером 25 января 1918 года пятеро вооруженных солдат во главе с матросом ворвались в покои владыки в Киево-Печерской лавре и, дав ему на сборы немногим больше получаса, вывели митрополита Владимира сначала на лаврский двор, а затем за Экономические ворота Лавры. В свою предсмертную минуту в молитве к Господу митрополит просил и о прощении своих убийц.

Благословляя их обеими руками, владыка принял мученическую кончину: в акте медицинского осмотра тела убиенного митрополита зафиксировано, что архипастыря расстреливали разрывными пулями и кололи холодным острым оружием.

Митрополит Владимир (Богоявленский) стал первым архиереем-новомучеником Русской Православной Церкви.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.