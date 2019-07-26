Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский государственный канал RT (бывший Russia Today) за необъективность на 200 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт службы.

Расследование показало, что российский канал не смог сохранить «надлежащую беспристрастность» в семи новостных сюжетах в период с 17 марта до 26 апреля 2018 года. Сюжеты были преимущественно связаны с освещением событий в Солсбери, а также вооруженного конфликта в Сирии.

О претензиях регулятора к российскому каналу стало известно в декабре 2018 года. Представители телеканала тогда отметили, что «разочарованы» решением. «Регулятор не придал должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей», - цитировало российское информагентство «РИА Новости» заявление канала. Канал обжаловал решение в суде.

В апреле российский «Роскомнадзор» обещал применить санкции к британскому общественному каналу «Би-Би-Си», если RT будет наказан. В январе ведомство обвинило российскую службу «Би-Би-Си» в «транслировании идеологических установок международных террористических организаций».

В отличие от RT, британский «Би-Би-Си» не является государственным каналом. Регулятор Ofcom, который предъявил претензии против RT - это негосударственная организация, в отличие от государственного «Роскомнадзора».