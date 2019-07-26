На торжества Украинской Православной Церкви в столицу из Свято-Успенской Почаевской лавры прибывают мощи преподобного Амфилохия Почаевского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, всего на торжества в честь Дня Крещения Руси 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Преподобный Амфилохий Почаевский (в миру Яков Варнавович Головатюк) родился в селе Малая Иловица в Волынской губернии (ныне Шумский район Тернопольской области) 27 ноября 1894 в многодетной семье.

В Почаевскую Лавру будущий святой пришел в 1925 году и, достойно пройдя все послушания, 8 июля 1932 был пострижен в монашество с именем Иосиф.

Очень быстро по всей Волыни пронеслась слава об отце Иосифе как о строгом подвижнике и искусном костоправе. К монаху в стены Лавры приезжали верующие не только с Волыни, но и с Буковины, Бессарабии и Галичины. По молитвам отца Иосифа исцелялись многолетние неизлечимые калеки, глухие и слепые, но особенно много людей стекались к нему для исцеления от душевных недугов и избавления от злых духов.

Во время Великой Отечественной войны отец Иосиф безбоязненно проповедовал о скором освобождении от захватчиков, призывал хранить верность Русской Православной Церкви.

В конце 50-х годов XX века произошли новые гонения на Церковь. В 1962 году, когда власть хотела отобрать Троицкий собор Почаевской лавры, отец Иосиф вместе с местными жителями заставили отступить милиционеров и отстояли святыню. За это через неделю отца Иосифа отправили в психиатрическую больницу. Ему вводили лекарства, от которых распухало все тело.

Многочисленные письма людей, ходатайство дочери Сталина Светланы Аллилуевой, которую он ранее исцелил от душевной болезни, позволили отцу Иосифу покинуть стены больницы.

По свидетельствам очевидцев, Светлана Аллилуева когда-то тайно приезжала в Почаевскую лавру с душевной проблемой, которую излечил преподобный Амфилохий. Когда же старца «закрыли» в психбольнице, она лично решила помочь его освободить. Сразу же после визита в больницу Светланы Аллилуевой монаха отпустили на свободу.

У преподобного Амфилохия было 19 племянников и племянниц, через которых власти пытались избавиться от монаха. Однажды родственники вывезли отца Иосифа в глухие места, и, жестоко избив, бросили в декабрьские холода в воду. Утром старца чудом нашли едва живого. Надежды на то, что он доживет до утра, почти не было и его ночью постригли в схиму с именем Амфилохий.

Оставаться в Лавре было опасно, поэтому родные забрали монаха в Иловицу, он поселился у племянницы Анны, где во дворе ежедневно служил водосвятные молебны, исцелял людей.

Старец предвидел свою скорую кончину, знал, что одна из его послушниц подсыпала в еду яд. Батюшка несколько раз на несколько часов терял сознание. Смиренный старец стойко переносил страдания, и призвал виновницу покаяться.

Умер подвижник 1 января 1971. Незадолго до смерти старец говорил, чтобы верующие приходили на его могилу со своими потребностями и болезнями, обещал и после смерти не оставлять нуждающихся в молитвенной помощи.

3 апреля 2002 Священным Синодом Украинской Православной Церкви было принято решение о причислении к лику святых почаевского старца - схиигумена Амфилохия.

Мощи святого постоянно пребывают в Свято-Успенской Почаевской лавре.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.