25 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия.
Противник открывал огонь по позициям ВСУ из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, - говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций неподалеку Причепиловки - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
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