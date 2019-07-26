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25 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия.

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, - говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций неподалеку Причепиловки - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
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