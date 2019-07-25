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Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-июнь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 2,03 млрд долл., или на 2,6%, - до 80,35 млрд долл., сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 66,04 млрд грн, или на 3%, - до 2,102 трлн грн.

В том числе в июне объем госдолга вырос на 2,5% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 0,2% в гривневом эквиваленте.

Напомним, за май 2019 года объем государственного и гарантированного государственного долга Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 миллиарда долларов и составлял 78,39 млрд долл.

 
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