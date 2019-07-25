На торжества Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси в Киев из Свято-Успенской Святогорской лавры прибудет чудотворная икона «Святогорская».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, всего на торжества УПЦ 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

В дореволюционные времена в Святогорской лавре были почитаемы две чудотворные Святогорские иконы Божией Матери. Одна из них, древняя, находилась в иконостасе храма Рождества Божией Матери, другая - в пещерной Иоанно-Предтеченской церкви. Однако древние Святогорские иконы Богородицы не сохранились до наших дней.

История написания чудотворного списка Святогорской иконы Божией Матери связана с одним афонским старцем-иконописцем, который посетил Святые Горы вскоре по открытии монастыря в 1844 году. Афонскому иноку очень понравилась Святогорская обитель, ее устав, схожий с афонским, меловая скала с храмом и пещерами. В дар монастырю афонский монах написал Святогорскую икону.

Долгое время икона находилась в Иоанно-Предтеченской церкви, в которой в то время молился несший подвиг затвора в меловой скале преподобный Иоанн Святогорский. Здесь икона была чудесно сохранена не только от сырости, но и от пожара, случившегося в пещерном храме.

В 1918 году во время крестного хода со Святогорской иконой большевики напали на дом, где остановились на ночлег монахи с образом Богородицы, и расстреляли всех монахов и священников, которые находились в доме, а также хозяина дома и его дочь.

В 1922 году во время кампании по изъятию церковных ценностей большевики прежде всего ограбили древнюю Святогорскую чудотворную икону Божией Матери - находившаяся на ней риза была одной из самых драгоценных в обители.

Чудотворный список, сделанный афонским иконописцем, братия монастыря сохраняла во Всехсвятском кладбищенском храме до его закрытия в 1931 году. В советское время этот чудотворный список был сохранен верующими. Последним его местопребыванием была церковь в селе Новотроицком Волновахского района.

В 1992 году Святогорскую икону Божией Матери торжественно крестным ходом перенесли в Святогорский монастырь и поставили в Успенском соборе.

Существует множество свидетельств об исцелениях верующих по молитвах Святогорской иконе Богородицы. Особую помощь от чудотворного образа получают страдающие онкологическими заболеваниями и бесплодием.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской.