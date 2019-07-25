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Церковь сильна тогда, когда она гонима, потому что в этих гонениях вместе с ней пребывает ее основатель Иисус Христос.

Фото: orthos.org

Об этом сказал Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, сообщает patriarchia.ru.

«Сегодня Украинская Православная Церковь окрепла и сплотилась вокруг своего Первосвятителя — Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Церковь сильна тогда, когда она гонима, потому что в этих гонениях вместе с ней пребывает ее основатель Иисус Христос. Более того, молитва сплотила всех православных христиан […] Мы сегодня на каждой службе молимся о единстве православного мира и Православной Церкви. С нами Бог и Спаситель Христос!», - рассказал Минский митрополит.

Владыка отметил, что из УПЦ в ПЦУ перешли только два архиерея.

«Обратите внимание: из 90 архиереев только два оказались предателями. И в каком положении они сегодня? От своих отбились — и там они не нужны, потому что они предатели, а к таким перебежчикам даже раскольники относятся как к предателям. Никому они не нужны. Разве это не наглядный пример для всех остальных? Конечно, те, кто сплотился на корабле церковном, с Божией помощью пережили страшные испытания. Кто-то из них даже кровь пролил ради Бога, кого-то покалечили, избили, кого-то до сих пор продолжают преследовать. Но духом-то епископы, священнослужители и благочестивые верующие люди остаются сильными и непоколебимыми.

То, что сегодня происходит в Украине, — это беда, по-другому и не скажешь. Но, с другой стороны, радует то, что украинцы поняли, что Церковь остается незыблемой. И тот, кто искренне следует за Богом, за Христом, тот действительно идет по спасительному пути, и Господь помогает им», - подчеркнул он.

Митрополит Павел процитировал Предстоятеля УПЦ.

«Сегодня Украинская Церковь проходит очень серьезные испытания. Как сказал однажды Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Мы, может быть, еще не до конца поняли, зачем Господь нас таким образом испытывает, но это однозначно перст Божий. Это испытание веры. И мы искренне радуемся, что украинский епископат, за исключением двух человек, оказался верным и преданным Богу и Православной Церкви»».
ForUm

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