Следственный комитет РФ по делу об убийстве общественной активистки Елены Григорьевой утверждает, что преступление совершено на бытовой почве.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения вечером 21 июля 2019 года у дома 11 корпус 2 по улице Пулковской тела женщины 1979 года рождения с множественными ножевыми ранениями», - говорится в сообщении на сайте следкома.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Необходимо отметить, что изначально следователи проверяли различные версии убийства. На данный момент следствием получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми.

По данным следствия, подозреваемый в ночь с 20 на 21 июля 2019 года, находясь у вышеуказанного дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

«В результате собранных следствием характеризующих материалов в отношении погибшей женщины установлено, что она вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым», - заявили в следкоме.

Напомним, Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Ее тело обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями.

Правозащитник Динар Идрисов сообщил, что Григорьевой регулярно поступали угрозы в связи с ее деятельностью. Она обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий.

Она участвовала в акциях «демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений», и выступала в поддержку Украины.

Григорьевой был 41 год.

