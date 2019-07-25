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Из года в год Великий Крестный ход Украинской Православной Церкви становится все больше, потому что гонения подталкивают верующих проявить солидарность со своей Церковью.

Фото: УПЦ

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в эфире «Першого Козацького».

По его словам, в этом году численность участников Великого Крестного хода будет не меньше, чем в прошлом году.

«Учитывая то, что наша Церковь пережила в течение последнего года, прогнозирую, что ход будет не меньше, чем в прошлом году. Потому что люди фактически стали исповедниками веры», – подчеркнул священнослужитель.

Протоиерей Николай Данилевич также считает, что крестный ход ПЦУ вряд ли будет многочисленным в этом году.

«Очевидно, что уже не будет такого давления, шельмования. Не будет админресурса, не будут сгонять людей. Как в прошлом году на шествие Киевского Патриархата приехали в шортах и майках. Теперь таких людей будет гораздо меньше», – сказал он.

Спикер УПЦ считает, что делегация Фанара везет мощи апостола Андрея с конкретной целью - привлечь на шествие ПЦУ больше людей. Однако, как считает священник, иерархи Константинопольского Патриархата не вполне понимают психологию своей украинской паствы.

«Насколько мы видим, сторонников ПЦУ не привлечь мощами: им больше нравится политическая риторика, флаги и песни. Они даже крестный ход называют "украинским". Тогда должны быть "греческий", "русский", "румынский" и другие. Но в Христе нет ни эллина, ни иудея», – отметил священнослужитель.

Спикер УПЦ обратил внимание, что именно политические амбиции стали причиной новых разделений.

«Мы хотели бы, чтобы однажды состоялся единый крестный ход, чтобы они вернулись и была единая Церковь. Но пока личные и геополитические амбиции, амбиции Константинопольского патриархата и другие вещи мешают этому», – заключил протоиерей Николай Данилевич.
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