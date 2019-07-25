Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, задержали прокурора Херсонской местной во время получения им неправомерной выгоды, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, прокурор требовал и получил от жительницы города Херсон 6000 гривен. За это он обещал подать в суд ходатайство о рассмотрении по упрощенной процедуре уголовного производства в отношении совершения им кражи, а также назначить по результатам судебного рассмотрения наименьшую меру наказания.

Прокурор задержан в городе Херсон у здания Херсонской местной прокуратуры в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанному в совершении уголовного преступления.

Дело квалифицировано как получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).