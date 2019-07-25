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С начала 2019 года в Украине зафиксировано 32 малолетних ребенка, пострадавших от сексуального насилия. Об этом сообщил в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на запрос УНН.

Так, в Украине в течение января-июня 2019 года от сексуального насилия пострадали 32 малолетних ребенка. 

Больше всего случаев сексуального насилия над малолетними детьми зафиксировано в Киевской области - 7 пострадавших, в Донецкой области - 5 пострадавших, в Одесской области - 4 пострадавших и 3 пострадавших в Харьковской области.

Также, в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях по 2 пострадавших. В Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой по 1 пострадавшему.

Кроме того, по данным ГПУ в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Черновицкой областях и в Киеве и Севастополе ни одного потерпевшего. Информации с оккупированного Крыма не имеет.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла закон №6449  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».
ForUm

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