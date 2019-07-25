В четверг, 25 июля, в Деснянском районе Киева на склоне, прямо у перрона станции метро «Черниговская» обнаружили тело мужчины, сообщает Информатор.

Труп обнаружили полицейские метрополитена, они и позвонили на «103». Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки. Скорее всего, он скончался около полуночи. На вид погибшему было около 40 лет.

Около 05:20 врачи констатировали, что человек мертв.

При предварительном осмотре тела следователи не обнаружили на нем следов насильственной смерти. От чего наступила смерть — покажет экспертиза. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.