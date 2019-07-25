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Сотрудник посольства Беларуси в Турции получил огнестрельные ранения после того, как на него напал его сосед-турок, бывший военнослужащий, сообщает Укринформ со ссылкой на агентство DHA.

«Заместитель административного управления посольства Беларуси Александр Поганшев пострадал после вооруженного нападения соседа-турка. Поганшев доставлен в реанимацию с тяжелыми ранениями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник выпустил в белоруса две пули, после чего застрелился из того же пистолета.

Продолжается расследование инцидента. Одна из версий нападения – конфликт на бытовой почве.
ForUm

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