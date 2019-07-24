также в разделеЭкономика
Нафтогаз предложил Газпрому и Еврокомиссии провести переговоры 46
АМКУ начинает рассмотрение дела по концентрациям облгазов 18
Кабмин Гройсмана готовится к передаче дел преемникам 26
Укроборонпром объявил тендер на проведение международного аудита 14
Нафтогаз перечислил в бюджет 90% своей прибыли 19
Кабмин назначил временного руководителя ГФС 38
Суд разрешил Ощадбанку взыскать с РФ $1,3 миллиарда за активы в Крыму 44
В Украине выросли цены на квартиры 115
Прибыль 100 крупнейших украинских госкомпаний сократилась почти на 50% 29
Виды и особенности криптокошельков 41
В Украине продолжает дешеветь автогаз 46
Президент подписал указ о борьбе с рейдерством 27
Штрафы за безбилетный проезд в электричках хотят повысить почти в 30 раз 25
Апелляционный суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского 38
Кабмин согласовал кандидатуру главы ГПЗКУ 25
«АрселорМиттал Кривой Рог»: СБУ заморозила инвестпроект на $150 миллионов 34
У Президента спрогнозировали цену газа 141
Омелян: У Зеленского предлагают ремонтировать дороги в три раза дешевле, чем надо 705

Кабинет Министров Украины отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет, сообщает LIGA.net.

Решение принято 24 июля с последующим согласованием с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

На сегодня действует ряд нормативно-правовых актов, которые требуют приведения в соответствие с законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов».

Согласно действующему законодательству, импорт, экспорт спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, алкогольных напитков, табачных изделий должны осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности без лицензии.

Своим решением Кабмин внес изменения в Перечень органов лицензирования, который был утвержден постановлением правительства №609 от 5 августа 2015 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5053 грн.
17
Теги