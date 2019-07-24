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Предстоятель Украинской православной Церкви возглавил литургию в день престольного праздника Свято-Ольгинского собора столицы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 24 июля, в день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Ольгинском соборе города Киева. 

После чтения Святого Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил диаконскую хиротонию над Максимом Шкотом, клириком Святошинского благочиния г. Киева.

После Божественной литургии  Архипастырь поздравил духовенство и прихожан храма с престольным праздником и благословил паству.
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