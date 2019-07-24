По факту фальсификации избирательных документов в городе Обухов следователи местного отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции Киевщины, сообщение на 102 поступило от представителя гражданской сети «ОПОРА». На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что около 18:00 председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не в заседании избирательной комиссии, что предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе дома культуры Обухова.

Полиция на месте задокументировала противоправную деятельность работников избирательной комиссии и изъяла у них в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 158 УК ведется следствие. Статья предусматривает заключение от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.