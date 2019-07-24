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23 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим тишины. Противник открывал огонь по позициям ВСУ с автоматического гранатомета и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Луганского.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен.

С начала текущих суток войска противники не нарушили бессрочный запрет на использование оружия.
ForUm

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