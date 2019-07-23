На 210 округе в Черниговской области глава окружной избирательной комиссии Оксана Соколовская пытается сфальсифицировать выборы в пользу одного из кандидатов — известного в криминальных кругах крымского сепаратиста Сергея Коровченко, пишет Обозреватель.

Массовые нарушения начались после предварительного подсчета голосов, который показал, что Коровченко в Раду не проходит. «Безумный бардак в 210 избирательном округе является четким и последовательным продолжением избирательного "беспредела" в исполнении людей известного в криминальных кругах крымского сепаратиста Сергея Коровченко. Люди падают от усталости, регулярно вызывают "скорую" и проклинают день, когда согласились работать на этих выборах. Собственно, поводом для начала трэша стал предварительный подсчет голосов, который показал – сепары не пройдут. И тут началось», — пишет издание.

В ОИК бюллетени хранятся со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями закона — они находятся на сцене, в кабинетах и открыты для доступа посторонних лиц. Документы лежат даже там, где нет ни одного члена комиссии. Протоколы участков, на которых больше всего голосов набирает Коровченко, глава окружкома Оксана Соколовская принимает безотказно, в то время как на участках, где победу одерживают другие кандидаты, требует пересчета голосов, протоколы не принимаются по надуманным причинам.

Чтобы затянуть подсчет голосов в работе ОИК постоянно объявляют перерывы — на 30 минут, несколько часов или даже всю ночь. Заседания комиссии проходят с системным нарушением кворума: никто не контролирует количество присутствующих членов комиссии. Даже подсчет бюллетеней из нескольких участков происходит одновременно.

Работе членов ОИК и журналистов, которые освещают систематические нарушения, препятствуют активисты ОО «СтопКоррупции» — они пикетируют комиссию, требуют пересчета голосов, оказывают давление и даже сопровождают членов участковых, комиссий, которые доставляют избирательную документацию в окружком. Жалобы и протесты активистов глава комиссии Соколовская принимает к рассмотрению без согласования с членами комиссии, не анализируя ни законность, ни правовые основания для таких жалоб. «Парадоксально, но председатель ОИК госпожа Соколовская едва успевает принимать жалобы от про-коровченковских "активистов", озвученных с голоса, а не поданных по определенной процедуре. Какова юридическая сила таких жалоб и вообще они соответствуют действующему законодательству? Вопрос риторический», — говорится в материале.

Издание также обращает внимание на удивительную «работоспособность» Оксаны Соколовской в последние дни: «Она даже успевает лично и по своему усмотрению обрабатывать документацию из более чем двух десятков участков. Мы в очередной раз наблюдаем ситуацию, когда все решают не те, кто голосует, а те кто считает и подсчет заказывает», — пишет Обозреватель.