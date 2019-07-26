На 210 округе в Черниговской области разгорается большой политический скандал. Сразу четыре кандидата в народные депутаты - самовыдвиженец Борис Приходько, представитель «Слуги народа» Дмитрий Пахомов, «Европейской Солидарности» Василий Малик и «Силы и чести» Виталий Личман – обвинили Сергея Коровченко в том, что он победил на выборах с помощью фальсификаций. Об этом пишет интернет-издание Аргументум.

Их поддержали жители Прилук и Чернигова, которые вышли на пикет с требованием провести пересчет голосов. Спор уже перешел в судебную плоскость.

Сам Коровченко, а также его подельница - председатель ОИК Оксана Соколовская - всячески пытаются избежать пересчета голосов, поскольку тогда вскроется их преступный сговор, отмечает СМИ.

«Сама Оксана Соколовская широко известна своим скандальным поведением, поддержкой сепаратизма на Донбассе и аннексии Крыма Россией. Свою пророссийскую позицию Соколовская демонстрирует в Facebook – выставила у себя на странице георгиевскую ленточку, которая запрещена в Украине», - указывает Аргументум.

Также именно Соколовская была единственной, кто вызвался защищать одного из ГРУшников, которого украинские бойцы задержали на Донбассе, – Евгения Ерофеева.

Перед тем как попасть в плен Ерофеев убил украинского бойца Вадима Пугачева. Все нормальные адвокаты отказались защищать путинского наемника. И лишь Соколовская считала честью стать представителем интересов Ерофеева, подчеркивает издание.

При этом, как отмечает издание, сама Соколовская неоднократно нарушала закон. В июле 2014 года она пыталась кухонным ножом зарезать своего сожителя Михаила Крамаренко. По данному факту открыто уголовное производство (по ч. 1, ст. 121 УК Украины). Также Соколовская украла у Крамаренко деньги и заграничный паспорт. Эти преступления были внесены в ЕРДР.

Кроме того Соколовская в правоохранительной базе преступлений проходит как хулиганка и лицо, которое неоднократно совершало злостное неповиновение сотрудникам полиции. Свежий инцидент – 2 мая 2019 года в отношении Соколовской Е.В. составлен административный протокол № 177640 по ст. 185 КУАП (злостное неповиновение сотрудникам полиции).

По данным издания, ее шеф Коровченко также известен своими связями с Россией: во времена Януковича Коровченко был министром юстиции Крыма и помогал «зеленым человечкам» захватывать полуостров.

Именно его СМИ называют одним из агентов Кремля, которого Москва пытается внедрить в высшие эшелоны украинской власти.

В Черниговской области Коровченко хорошо известен благодаря своей ослиной афере – он завез в область палестинскую ослятину, из которой сделал бастурму и продал ее людям под видом говядины.

Во времена Януковича Коровченко был министром юстиции АР Крым и помогал «зеленым человечкам» Путина захватывать полуостров, говорится в сообщении.

«Сегодня эта парочка сепаратистов, попирая закон, пытается прорваться в Верховную Раду, чтобы уже в Киеве служить интересам их кремлевских кураторов», - резюмирует Аргументум.