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Во всех храмах Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви прошли молебны по случаю пятой годовщины окончания боевых действий в городе.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Северодонецкую епархию, 22 июля, во всех храмах Северодонецка служили молебен по случаю пятой годовщины окончания боевых действий в городе.

В Христо-Рождественском кафедральном соборе г. Северодонецка богослужение возглавил секретарь Северодонецкой епархии архимандрит Иринарх (Тымчук).

22 июля 2014 года Северодонецк был освобожден подразделениями Национальной Гвардии, Вооруженных Сил Украины и добровольческих батальонов.
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