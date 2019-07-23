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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук хочет создать IT-комитет при новом парламенте, однако он уже существует.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко.

«При всем уважении, и не хочу никого расстраивать, но у ВР есть такой комитет! Он существует и достаточно хорошо работал прошлую каденцию. Называется «комитет информатизации и связи». Состоял исключительно из новых лиц, принял ряд важных законов в сфере IT», - написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что перечень комитетов Верховной Рады можно найти на сайте Верховной Рады.
ForUm

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