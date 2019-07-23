Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме на Кловском спуске в Печерском районе Киеве, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 12:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на Кловском спуске, 14/24.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 5-м этаже 7-этажного жилого дома.

Кроме того, на верхних этажах на балконах находились люди, которые не могли самостоятельно выйти из-за сильного задымления и высокой температуры.

Также на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, спасатели не могли своевременно встать на уличные пожарные гидранты, ведь на них находились припаркованные автомобили. Поэтому пришлось тратить драгоценное время на поиск водителей приапркованих автомобилей.

Так как дом был старой застройки, в котором деревянные перегородки и перекрытия, нельзя было тратить ни минуты, ведь огонь мог очень быстро распространиться на другие этажи.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей в 13:22 пожар был локализован, а в 13:30 – ликвидирован.

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 12 человек с верхних этажей. В квартире, где возник пожар, спасатели нашли тело женщины 1948 года.

На место пожара выезжали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняются правоохранительными органами.