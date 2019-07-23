В Печерском районе Киеве в многоэтажном жилом доме на Кловском спуске возник пожар, проводится эвакуация людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, сообщает УНИАН.

«Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного жилого дома по улице Кловский спуск, 14/25. В многоэтажном доме люди есть, их эвакуируют», - отметила она.

По словам представителя, сообщение о пожаре поступило в 12.24, сотрудники ГосЧС в данный момент занимаются его ликвидацией.