На Киевщине правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы успокоить девушек, заявили в пресс-службе полиции области.

В СМИ распространяется видео, на котором две девушки нарушают порядок в общественном месте, бьют медиков и полицейских.

Инцидент произошел 11 июля в Боярке Киево-Святошинского района.

Двух девушек, 20 и 21 лет, с признаками алкогольного опьянения заметили правоохранители на одной из улиц города и вызвали к ним скорую медицинскую помощь. Однако нарушители общественного спокойствия отреагировали агрессивно. Они начали нецензурно ругаться и бросаться с кулаками на медработников, а затем и на полицейских.

На замечание девушки не реагировали, поэтому правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы их успокоить.

В связи с этим, в отношении нарушителей порядка составлены административные протоколы по ст. 173 «Мелкое хулиганство» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Материалы дела переданы в суд. Рассмотрение дела назначено на 29 июля.