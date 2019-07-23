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Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранцам, в том числе гражданам Украины, разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России, сообщает российский «Интерфакс».

Документ был внесен правительством РФ. Он предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

Он также упрощает порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.

Кроме того определяется, что без учета квоты разрешение на временное проживание могут получить лица, поступившие на военную службу, являющиеся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лица, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ.

Закон устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание - с шести до четырех месяцев. Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

В пояснительной записке отмечается, что к таким иностранцам относятся лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в РФ, иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР.

Также вид на жительство без получения разрешения на временное проживание могут получить высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.

Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев: вид на жительство высококвалифицированному специалисту и его семье выдается на срок контракта, вид на жительство выдается на три года иностранцу, который не менее шести месяцев отработал в РФ по профессии и является квалифицированным специалистом, имеющим право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Определяется, что вид на жительство подлежит замене так же, как и российский паспорт - при достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также  людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

 
ForUm

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