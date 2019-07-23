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В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей подготовить и осуществить обстрелы для уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ онлайн-видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7. С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществление провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины.
ForUm

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