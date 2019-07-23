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Польша надеется, что после выборов Украина ускорит процесс необходимых реформ и продолжит курс на укрепление отношений Украины с ЕС и НАТО.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте польского МИДа.

«Мы надеемся, что выборы приведут к созданию стабильного большинства в Верховной Раде и создания нового правительства, которое вместе с президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и продолжит курс на укрепление отношений Украины с ЕС и НАТО», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Польша продолжает поддерживать европейские и евроатлантические устремления Украины и ее модернизацию, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность страны на фоне агрессивных действий России.

«Надеемся развивать конструктивные отношения с новой властью Украины», - говорится в заявлении.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам обработки 92,71% электронных протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,12% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Батькивщина» - 8,19%, «Европейская солидарность» - 8,14%, «Голос» – 5,87%.
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