Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен посетить Украину на текущей неделе. Об этом он написал в понедельник, 22 июля, на своей странице в Twitter.

«Поздравления народу Украины – сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине», - написал Волкер.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам обработки 92,71% электронных протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,12% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Батькивщина» - 8,19%, «Европейская солидарность» - 8,14%, «Голос» – 5,87%.