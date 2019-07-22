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В украинской армии оказались чешские БМП-1АК, купленные Укрспецэкспортом через Польшу. Несколько таких боевых машин пехоты уже год ‒ на вооружении 58-й отдельной мотопехотной бригады. И за это время техника с экипажами побывала на войне ‒ еще весной подразделение было на окраине Горловки», - сообщает радио «Свобода» в спецпроекте Крым.реалии.

Они оказались кстати, поскольку операция в Дебальцево стоила украинской армии больше сотни единиц бронетехники и артиллерии. Быстро заполнить такие значительные потери своими силами не смогли.

«Нормально, 820 километров намотал, часто ездили. И на боевые выезды, и учебные были. В «Десне» учился, ездил на советской. Просто, те более старые, а эти новые. А разница... Разница в том, что машина новая и хорошо себя зарекомендовала», ‒ рассказывает военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Сергей о чешских БМП-1АК.

По словам журналиста, Минобороны планировало закупить 40 таких БМП. Сколько это стоит ‒ как правило, секретная информация. Но именно в случае этой сделки была названа цена ‒ 170 тысяч долларов за одну БМП. Она была разглашена, когда вокруг этой сделки разгорелся скандал в СМИ.

Журналист напоминает, что сделка была сорвана после публикации издания «Новое время», которая утверждала, что польская компания «Вторпласт» закупала старую технику по 20 тысяч евро в Чехии. А потом якобы эту технику в разобранном виде доставляли в Украину по цене уже более 200 тысяч евро. «Укроборонпром» эту информацию назвал не правдивой и подал в суд. Но в результате скандала Украина потеряла возможность приобрести фактически новые и надежные боевые машины.
ForUm

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