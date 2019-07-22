В Ужгородском зональном отделе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялась встреча военнослужащих личного состава, который вернулся из зоны ООС.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, бойцы несли непосредственную военную службу и защищали границы Украины в Луганской области.
По приглашению руководства зонального отдела участие во встрече военнослужащих приняло духовенство Мукачевской епархии УПЦ.
Глава Отделения Ужгородского района епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины Мукачевской епархии, протоиерей Петр Бабяк отслужил благодарственный молебен за счастливое возвращение военных из зоны ООС.
Священник поздравил военнослужащих со счастливым возвращением домой, подарил каждую икону.
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